Marmaray'da Yanlış Alarm Paniği

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda teknik arıza sonucu devreye giren yangın alarmı nedeniyle istasyon boşaltıldı.

Marmaray'da Yanlış Alarm Paniği

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda teknik arıza sonucu devreye giren yangın alarmı nedeniyle istasyon boşaltıldı. Arıza nedeniyle seferlere 10 dakika ara verildi.

Kaynak: Dunya.com

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