Mardinli Çocuklar Şehit Kaymakam Safitürk'ün Hayali İçin Trabzon Yolunda

MARDİN'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalini gerçekleştirmek üzere öğrenci, veli, öğretmen ve STK temsilcileriinin aralarında olduğu 140 kişi, Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Heyet, Trabzon'da Şehit Kaymakam Safitürk'ün ailesi ile birlikte yarın oynanacak Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek.



İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen, 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden yola çıkan ve aralarında öğrenci, veli, öğretmen ve STK temsilcisinin bulunduğu 140 kişil, karayolu ile Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsü ile buruk bir mutluluk yaşayan öğrenciler, şehit kaymakamın eşi ve oğlu ile Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulacak.



Trabzon forması giyen öğrencilerden Mahmut Aydoğan, gezide yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, ilk defa bir maçı canlı izleyecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Trabzon'a gitmek için yola çıkmanın mutluluğunu ve şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aydoğan, "Trabzon'a gidiyoruz. Maça da gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Şehit kaymakamımızın hayalini gerçekleştireceğimiz için de sevinçliyiz" dedi.



Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da, şehit Safitürk'ün şehit olmadan önce derneklerini ziyaret ederek dernek anı defterine, bir öğrenci grubunu Trabzon'a götürerek, hem maç izletme, hem de şehri gezdirme sözü verdiğini belirtti. Aydın, bu hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızı yarın oynanacak Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına götüreceğiz. Şehit kaymakamımız yaşasaydı o da bizimle gelecekti. Ama olmadı. Rahmetli kaymakamımızın eşi ve oğlu ile babası da maça katılacak. Hep beraber onun hayalini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından öğrencileri taşıyan otobüs Trabzon'a gitmek üzere hareket etti. - Mardin