Mardin Savur'da 7 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi -3

MEHDİ EKER'İN AİLE MEZARLIĞINA BOMBA DÖŞEYEN ÖLDÜRÜLDÜ



Güvenlik güçleri, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçeleri kırsalında iki günden beri devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı 7 teröristin kimlik bilgilerine ulaştı. Buna göre etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin örgütün üst düzey sorumluları arasında yer alan 'Reber' kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirtildi. Bu kişinin İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listede başına 300 bin lira ödül konularak aranan Mardin doğumlu terörist olduğu ortaya çıktı.



Güvenlik güçleri, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lıların arasında GAP-Urfa sorumlusu 'Firaz' kod adlı Mahsum Ay, Savur bölge sorumlusu 'Şevger' kod adlı Oktay Salman, Bismil bölge sorumlusu 'Çektar' kod adlı Yusuf Kılınç ve Artuklu bölgesi eylem sorumlusu 'Serhat' kod adlı teröristin de bulunduğunu belirtti. Kimliklerine ulaşılamayan 2 PKK'lının ise sorumlu düzeydeki teröristlere korumalık yaptıkları ve İran uyruklu oldukları tespit edildi.



Öldürülen teröristlerden birinin ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu 'Çektar' kod adlı Yusuf Kılınç olduğu saptandıi. PKK'lı terörist Kılınç'ın, 6 Nisan 2016'da, Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde otomobilindeyken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Sait Çelik olayının planlayıcısı olduğu öğrenildi. Teröristin ayrıca, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in annesinin mezarına 10 Eylül 2016'da el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili olduğu belirlendi. Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Bismil'in Tepe Mezarlığı civarında yürütülen arama faaliyeti sonucunda, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in annesi ve ağabeyinin kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 400 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.



Ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün GAP-Urfa sorumlusu Firaz kod adlı Mahsum Ay'ın ise 28 Ağustos 2015'te Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde iki polisin şehit edilmesi, 28 Eylül 2015'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye yönelik silahlı saldırı, 24 Aralık 2015'te Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devriye gezen trafik polisinin şehit edilmesi, 18 Aralık 2015'te Siverek İçesi Şekerli Mahallesi'nde Ali Bülbül'ün evinde öldürülmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirtildi. Mahsum Ay'ın, ayrıca 28 Mart'ta Siverek'te jandarma aracına kurulan mayınlı tuzağın ve aynı gün Sarıören Mahalle Muhtarı İbrahim İnco'nun aracında şehit edilmesi olayının faili olduğu saptandı.