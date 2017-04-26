Mardin Piyasa Değeri 750 Bin Lira Olan Bir Tır Dolusu Kaçak Sigara Yakalandı

Piyasa değeri 750 bin lira olan bir TIR dolusu kaçak sigara yakalandı



MARDİN'de şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da dedektör köpek Marmi'nin tepki vermesi üzerine mühürlü dorsesi açılan TIR içerisinde piyasa değeri 750 bin lira olan kaçak sigara yakalandı.



Kızıltepe İlçesi'nde yol kontrolleri yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. dedektör köpeği Marmi'nin tepki vermesi üzerine mühürlü dorsesi açılan TIR'da piyasa değeri 750 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman V. hakkında başlatılan resmi işlemler sürüyor.