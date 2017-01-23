Mardin Nusaybin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 4'ü Ağır 5 Yaralı (3)

TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI



Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.