Mardin Nusaybin'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 4'ü Ağır 5 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ballatıldı.



Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Mardin