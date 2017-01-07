Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

MARDİN AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Viranşehir karayolunun 48. kilometresinde, Şeyhmus Yavuz yönetimindeki 47 KH 007 plakalı kamyonet, seyir halindeyken önüne aniden çıkan köpeğe çarptı.





Kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.





Kazada, sürücü Yavuz ile araçta bulunan Mahmut Yavuz ve Diyar Karataş yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.