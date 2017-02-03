Mardin'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 mahallede programlı elektrik kesintisi uygulanacak.



Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez Artuklu ilçesi Yukarı Azıklı ve Aşağı Azıklı mahallelerinde çalışma yapılacağı ifade edildi.





Çalışma nedeniyle 2 mahallede, 6, 7, 8 ve 9 Şubat'ta 08.30 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacağı kaydedildi.