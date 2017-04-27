Mardin Belediye'deki Işinden Çıkarılan Engelli Işine Dönmek Istiyor

Belediye'deki işinden çıkarılan engelli işine dönmek istiyor



MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde yüzde 48 yürüme engelli, 3 çocuk babası Erdem Erdem, 5 yıl boyunca çalıştığı belediyeden 6 ay önce KHK ile işine son verildiğini ve bu yüzden mağdur olduğunu belirterek, işine dönmek istediğini söyledi.



Kızıltepe Medya Mahallesi'nde kiralık bir evde oturan Erdem Erdem, 7 yıl önce evlendiğini ve 1, 4 ve 5 yaşlarında 3 çocuğu olduğunu belirterek, 6 ay önce Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Hükmündeki Kararneme ile açığa alındı. O günden beri iş bulamadığı için evini geçindirme konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Erdem, işine geri dönmek için, devlet büyüklerinden yardım istedi.



"SUÇUM VARSA SÖYLESİNLER, YOKSA İŞİME DÖNMEK İSTİYORUM"



Yürüme engelli olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini belirten Erdem, parasız kaldığı için de çocuklarına herhangi bir hediye alamamanın ezikliğini yaşadığını ifade ederek, "2012 yılı Şubat ayıdan beri Kızıltepe Belediyesi'nde engelli işçi kadrosunda çalışıyorum. 3 çocuk babasıyım, kiralık evde yaşıyorum. Belediyede işe başladığımda iyi, kötü bir şekilde geçimimi sağlıyordum. Çocuklarıma, aileme bakabiliyordum, kiramı rahatlıkla ödeyebiliyordum. Belediyeye kayyum atandıktan sonra işime de son verildi. 6 aydan beri işsizim, bir iştçe çalışmıyorum. Engelli olduğum için evden pek çıkamıyorum. Bazen iş aramak için çıkıyorum evden. Akşam eve döndüğüm zaman da çocuklarım bana onlar için bir hediye alıp almadığımı soruyor. Onlara bir cevap veremiyorum ve üzüntü içerisinde içeri geçip oturuyorum. Sumun ne olduğunu bilmiyorum. Suçum varsa bana söylesinler. Suçum yoksa işime tekrar iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum" dedi.