Mardin 30 Yıllık Evli Çift, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mardin-Nusaybin karayolunda bir özel otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 30 yıllık evli Doğan çifti hayatını kaybetti, TIR şoförü yaralandı.



Nusaybin'den tarihi İpek yolu üzerinden Mardin'e gelmekte olan Hayrettin Doğan yönetimindeki 06 BG 0768 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 APY 53 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle TIR altında kalan otomobilde sıkışan araç sürücüsü 48 yaşındaki Hayrettin Doğan ile 30 yıllık eşi 47 yaşındaki Azize Doğan hayatını kaybederken, TIR sürücü ise yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından çevredekilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, 112 Acil servis ekipleri ve vatandaşların 1 saat süren çalışmaları sonucu Doğan çiftinin cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.Doğan çiftinin cenazeleri Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralanan TIR sürücüsü ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.