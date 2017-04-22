Manisaspor'da Hüseyin Şoku

TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu'ndan sonra Samsunspor'u da yenerek düşme hattının 5 puan üzerine çıkan Manisaspor'da Hüseyin Tok şoku yaşanıyor. Geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve devre arasında transfer olduğu Manisaspor'da ilk maçına Samsunspor deplasmanında çıkan tecrübeli stoper, yine sakatlandı. Hüseyin'in MR'ında sağ bacak arka üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Hüseyin Tok'un 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Pazartesi günü evinde Denizlispor'la oynayacağı maça hazırlanan siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Metin, Erman ve Ufuk ise takımla çalışmalara başladı. - Manisa