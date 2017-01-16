Manisaspor'a Final Gibi Maç

TFF 1'inci Lig'de Boluspor'la 90+2'nci dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Manisaspor, bu hafta en yakın rakibi Elazığspor'la çok kritik bir deplasman maçına çıkacak. Ligde 14'üncü sırada, düşme hattının tek basamak üzerindeki Elazığspor 14 puan, 15'inci sıradaki Manisaspor 13 puan topladı.



Manisaspor, galibiyet durumunda ligin ilk haftasında 1-0 yendiği rakibine karşı olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirecek.



Transfer yasağını kaldırıp kadrosunu takviye eden Manisaspor'da prensip anlaşmasına varılan eski futbolculardan Nikola Mikic'le de 2.5 yıllık anlaşma yapıldı. Lisansları çıkan yeni futbolcular Gökhan Sazdağı, Umut Gündogan ve İsmail Haktan'ın Boluspor karşısındaki performansları da ligde kalma umutlarını artırdı. - Manisa