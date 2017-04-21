Manisa ve İzmir'i Korkutan Depremler (4)

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı. Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde eski köy evlerinin bacalarında çatlak ve kırılmalar oluştu. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Turgutlu'da da hissedilen deprem anı bir gazetenin güvenlik kamerasına yansıdı. - Manisa