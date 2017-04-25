Manisa Merkezli Üç İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 8 avukat gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA