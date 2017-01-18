Manisa Izmir'de Aynı Aileden 4 Kişiyi Öldüren Şüpheli Intihar Etti - Ek

Izmir'in Buca İlçesi'nde katledilen 4 kişiden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ardından cenaze, Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'ndeki baba ocağına getirildi. Mimar Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki baba evinde helallik alınırken; babası Serhat Canbaz'ın, "Kara kuzum, kara kuzum, kara kuzum benim" diye haykırması yürekleri dağladı. Annesi Emine Canbaz'ın feryatları, çevredekileri ağlattı. Fadime Tiryaki'nin cenazesi, helallik alındıktan sonra Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'ne götürüldü. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk'un da aralarında bulunduğu onlarca kişi cenaze törenine katıldı. İkindide İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt tarafından kıldırılan namazın ardından Fadime Tiryaki, gözyaşları arasında Sarıgöl Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi. Başkan Selçuk, perişan aileyi teskin etmeye çalıştı.