Manisa, Gece de Sallandı

MANİSA'da dün gündüz saatlerinde 1 saat arayla meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki iki deprem ardından kentte gece boyunca da hafif sarsıntılar kaydedildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Selendi İlçesi, dün saat 16.09'da, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem korkuttu. Bu ilk depremden 1 saat 4 dakika sonra, saat 17.13'te, bu kez merkez üssü Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler olan ve yine 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Bu ikinci deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Özellikle İzmir ve Manisa ile ilçelerinde oturanlar korku ile ev ve işyerlerinden çıktı. Halkın korku ve panikle dışarıya çıktığı o anlar, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.



Manisa ve ilçelerinde, ilk depremden itibaren ve ikinci depremden sonra da sabaha kadar hafif büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. İlk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30'a kadar, 2 büyük depremin dışında, büyüklükleri 1.4 ile 3.7 arasında değişen 109 sarsıntı oldu. Ancak bunlar fazla hissedilmedi. Manisa genelindeki 109 sarsıntıdan, Selendi merkezli olan saat 20.47'deki 3.7 ve saat 23.25'teki 3.6 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti. Kentte hayatın normal olarak sürdüğü görüldü.



EGE'DEKİ DİĞER KENTLER DE SALLANDI



Ege Bölgesi'ndeki diğer kentlerde de depremler oldu. Dün saat 21.46'da Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca Uşak'ın Karahallı İlçesi'ne bağlı Buğdaylı Köyü merkezli olarak da saat 23.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli'de de bugün saat 01.21'de, merkez üssü Pamukkale İlçesi olan 3.7 büyüklüğündeki bir deprem kaydedildi.



- Manisa