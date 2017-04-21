Manisa'daki Deprem - Hasar Gören Cami
- Manisa'daki deprem Mütevelli Çarşı Camisinden detaylar Camide namaz kılarken depremi hisseden vatandaşlar Vatandaşlardan görüntüler Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'nın bölgede incelemede bulunması Şehzadeler Kaymakamı İsmail...
- Manisa'daki deprem
Mütevelli Çarşı Camisinden detaylar
Camide namaz kılarken depremi hisseden vatandaşlar
Vatandaşlardan görüntüler
Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'nın bölgede incelemede bulunması
Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun bilgi vermesi MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesindeki Mütevelli Çarşı Cami'nin duvarında çatlaklar oluştu.
Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı depremin hasar oluşturduğu bölgede incelemelerde bulundu.