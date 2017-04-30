Manisa'da Yıldızlar Geçidi
Manisa’da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Ahmet Selçuk İlkan’ın 40. sanat yılı 11 ünlü yıldızın muhteşem konseriyle kutlandı.
Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Ahmet Selçuk İlkan'ın 40. sanat yılı 11 ünlü yıldızın muhteşem konseriyle kutlandı. Bazı vatandaşlar ise muhteşem konseri izlemek yerine cep telefonuyla kaydetmeyi tercih etti.
Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Ahmet Selçuk İlkan'ın 40. sanat yılı anısına konser düzenlendi. Vatan Şaşmaz'ın sunumuyla gerçekleştirilen konserde Ahmet İlkan, Cengiz Kurtoğlu, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Tuna Velibaşoğlu, Ümit Besen, Yeşim Salkım ve Zara; Ahmet İlkan'ın bestelerini seslendirdi. Konseri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve binlerce vatandaş izledi.
Konserde Manisalılarla anısının olmasını isteyen Ahmet İlkan, Manisalılarla birlikte sahnede şiir yazdı. Seyirciden 0'dan 1'e kadar saymasını isteyen İlkan, her bir rakamdan birer mısra oluşturarak şiirini yazdı. Sonrasında ise 11 ünlü sanatçı Ahmet İlkan bestelerini seslendirdi. Bazı vatandaşlar ise muhteşem konseri izlemek yerine cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti. Cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen vatandaşlar, muhteşem konseri telefon ekranından izledi.
Konserin sonunda ise Manisa protokolü tarafından sanatçıları temsilen Muazzez Ersoy'a hediye takdim etti. Kendisine verilen çiçek demetinden bir adet çiçek koparan Muazzez Ersoy Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in ceketine iliştirerek teşekkür etti. - MANİSA