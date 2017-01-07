Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Akhisar ilçesinde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.





Edinilen bilgilere göre, Manisa'dan Akhisar istikametine giden Sevil Dinç'in kullandığı 45 DS 262 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi girişinde, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Ünal Gençyüz yönetimindeki 45 HB 6961 plakalı kamyonla çarpıştı.





Kazada otomobilde sıkışan sürücü Dinç, Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri tarafından kurtarılarak araçtan çıkartıldı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dinç, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dinç'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.