Manisa'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Salihli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Faysal Gülmez yönetimindeki 45 LG 081 plakalı otomobille Emre Gacar (21) idaresindeki 45 SC 082 plakalı motosiklet Zafer Mahallesi 547 Sokak'ta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Gacar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Aydın yaralandı.



Diğer kazada ise Ödemiş'ten Salihli istikametine giden Gökay Akkuş yönetimindeki 03 LC 963 plakalı patates yüklü kamyon, Gökköy Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.



Sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.