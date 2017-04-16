Manisa' da Siyasiler Oy Kullandı
Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, oyunu Mehmet Akif Ersoy Lisesi 1200 nolu sandıkta kullandı.
Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, oyunu Mehmet Akif Ersoy Lisesi 1200 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sağduyulu bir referandum sürecinin geçirildiğini belirterek, "Sandığı seviyoruz. Sandığı namus kabul ediyoruz. Bugün de son gündeyiz. Milletimiz sandığa büyük bir ilgi gösteriyor. Memleketimiz için inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Evetlerde bizim hayırlar da bizim. Başka Türkiye yok, burası son kale" dedi.
AK PARTİLİ BAYBATUR VE ÖZEL EL SIKIŞTI
AK Partili MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda 1102 nolu sandıkta kullandı. AK Partili Baybatur ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, okulda CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile karşılaştı. Özel ve Baybatur el sıkıştı, poz verdi. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Baybatur, tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Baybatur, Türkiye'nin bir dönemeçten geçtiğini belirtip, ülkenin daha hızlı ve güçlü bir şekilde yolunda yürüyeceğini ifade etti.
ÖZGÜR ÖZEL: "HERKES KAZANACAK"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki 1101 nolu sandıkta kullandı. Oy kullandığı sandık numarasına atfen saat 11.01'de sandığın başında olan Özel, şans getirmesi için özelikle bu saatti seçtiğini açıkladı. CHP'li Özel, okulun isminin anlamlı olduğunu belirterek, "Haftaya da 23 Nisan'ı kutlayacağız. Ama bugünü 23 Nisan'ın bir rövanşı olarak gören bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bir saraydan alınıp halka verilen egemenliğin yıl dönümü ile hesaplaştıkları, bir ötekileşme yerine helalleşmenin ilk günü olarak görüyoruz" dedi. Özel, demokrasinin kazanacağını, hayır da evet de diyenin kazanacağını söyledi.
MHP'Lİ AKÇAY, RAHAT GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise oyunu, Cemal Ergün Ortaokulu'ndaki 1363 nolu sandıkta, eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. MHP'li Akçay, ülke için önemli bir anayasa referandum unun gerçekleştirildiğini söyledi. Akçay, "Demokrasinin güçlenmesine vesile olmasını vesile ediyorum. Sandıklar açılana kadar huzur içinde bir referandum gerçekleştireceğiz. Genel itibariyle son derece rahat bir referandum yaşanıyor" dedi.