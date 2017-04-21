Manisa'da Peşpeşe 4.9'luk İki Deprem Korkuttu (3)

EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDI



Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı. Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde eski köy evlerinin bacalarında çatlak ve kırılmalar oluştu.



Turgutlu'da da hissedilen deprem, bir gazetenin güvenlik kemarasınca görüntülendi.



Merkez üssü Manisa olan ancak Ege Bölgesi'ndeki birçok yerleşim bölgesinden hissedilen depremlerle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, değerlendirme yaptı. Selendi ve Manisa merkezdeki depremlerin birbirinden bağımsız iki ana şok olduğunu, aralarında da 120 kilometre uzaklık bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "İkinci deprem Manisa fayına paralel bir çözüm veriyor. Manisa fayının kendisi ve kolları var, son oluşan deprem, Manisa fayında oluşmuş. İki depremin de büyüklüğü birbirine yakın. Her ikisi de 5 büyüklüklerinde. Ancak ikincisi derinliğinin azlığından dolayı daha çok hissedildi. İkinci depremin büyüklüğü 5 ama hissedilen 6 büyüklüğünde. Selendi'deki ise yine 5 büyüklüğünde ama hissedileni 4 büyüklüğünde. Zaten Manisa'da 15 gündür depremler oluyor bugün ana şoku yaşadık. Devamı gelir mi gelmez bilemiyoruz. Büyük olasılıkla bundan sonra artçıları olacaktır" dedi.



'KISA SÜRELİ OLMASI BÜYÜK ŞANS'



Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Akçığ ise ikinci depremin yaşandığı fay hattının Torbalı'dan gelip İzmir Körfezi üzerinden Manisa'ya kadar ulaşan uzun bir fay olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akçığ, "İzmir'de bu kadar çok hissedilmesinin nedeni yüzeye yakın olmasından. Ancak kısa süreli olması büyük şans. Bu faylar paralel uzanan doğrultu atım şeklinde. Ancak arkası gelebilir, öyle değerlendiriyorum. Artçı olarak değerlendirdiğimiz depremler olur" dedi.



Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Taylan YILDIRIM/MANİSA, İZMİR,



