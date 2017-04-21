Manisa'da peş peşe 4.9'luk iki deprem korkuttu (ek)



DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ İBADETE KAPATILDI



Manisa'da meydana gelen depremde hasar gören Mütevelli Camii teknik inceleme yapılıncaya kadar ibadete kapatıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin, merkez üssünü Manisa'nın Selendi İlçesi olarak açıkladığı 4.9 şiddetindeki depremde hasar gören Manisa merkezde bulunan Mütevelli Camii geçici olarak ibadete kapatıldı. Cami imamı Ertuğrul Ercan, deprem esnasında ikindi namazını kıldırdığını belirterek, "O anda bir şey düşünemedik, namazı tamamladık. Camlar patlayınca tereddüt yaşadık. Namazı tamamlayınca hemen cemaati dışarı çıkardım" dedi. Cami de meydana gelen hasar tespitinin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.