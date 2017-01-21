Manisa'da 'Huzur 45' Asayiş Uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına altındı.



Polis ekipleri tarafından il genelinde "Huzur 45" adıyla asayiş uygulaması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik ile Mali Suçlar Şubeleri ekiplerinin katıldığı operasyonda 8 bin 542 kişi ve 954 araca ait bilgiler sorgulandı, 19 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.



Uygulamada, kuralları ihlal eden araç sürücülerine yönelik de toplam 21 bin 251 lira ceza uygulandı.



Gözaltına alınan kişiler, haklarında yasal işlemler yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.