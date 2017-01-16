Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında "FETÖ'nün çekirdek kadrosunda yer aldığı" iddia edilen Aydın Koyuncu (65) hakkında soruşturma başlattı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.