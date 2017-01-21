Manisa'da Fetö'den 5 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve aralarında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı ile iş adamı ile esnafların bulunduğu 11 kişi hakkında karar verildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya ve Belediye meclis üyesi Volkan Gökmener ile işadamları Erol Yaman, Bülent Karakoç ve Murat Önal tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden M.K., A.A.A., Y.G. ve A.A. adli kontrol şartı ile, E.S. ve C.M.E.'nin ise savcılık kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA