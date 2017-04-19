Manisa'da Bir Apartmanda Çıkan Yangında Korku Dolu Anlar Yaşandı

Manisa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı olayda yangının çıktığı dairenin yan balkonunda mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi.



Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan 5 katlı Barak Apartmanının 4'üncü katında yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ailenin de evde bulunduğu sırada çocuk odasından başlayan ve henüz neden çıktığı bilinmeyen yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının çıktığı dairedeki yoğun duman bir anda bütün apartmanı sararken, diğer dairelerdeki vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Yangın çıkan dairenin karşı dairesinde bulunan bir aile de balkona çıkarak korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi. Yangın çıkan dairede bulunan ev sahibi Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek, kızları Çiğdem Tütek ve 2 buçuk yaşındaki torunları Arya Tütek itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yan dairedekiler de aynı şekilde apartmandan çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 buçuk yaşındaki Arya Tütek Moris Şinasi Çocuk Hastanesine, Cemal Tütek ve eşi Vesile Nilgün Tütek de Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangından kurtulan Çiğdem Tütek ve yan komşusu Derya Köle komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. - MANİSA