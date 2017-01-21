HEPSİ TUTUKLANDI
Manisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,
Manisa'da 6 Hdp'li Tekrar Gözaltında (2)
HEPSİ TUTUKLANDIManisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
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