Manisa'da 6 Hdp'li Tekrar Gözaltında (2)

HEPSİ TUTUKLANDIManisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa'da 6 Hdp'li Tekrar Gözaltında (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Manisa'da, Savcılığın itirazı üzerine PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık ve propaganda suçlarından tekrar gözaltına alınan 6 HDP'li sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA,

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads