Manisa'da 5.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'i salladı.. Panik anı kamerada



İZMİR - Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'de şiddetli şekilde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesine de erişim bir müddet kesildi.

Günlerdir ard ardına sarsıntıların yaşandığı Manisa'da bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.12' de meydana gelen ve merkez üssü Manisa olan depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi. Yaşanan sarsıntılar çevre illerin yanı sıra İzmir'de şiddetli şekilde hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, kendisini dışarı attı.

(MD-