Manisa'da 4 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylerine gelir getirici tür projesi kapsamında Demirci ilçesi Ulacık Mahallesi'nde, 3 bin 500 badem ve 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.



Ulacık Mahallesi Sarısu mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, "Köylerimizin kalkınmasında önemli bir adım olan gelir getirici tür projesi kapsamında dikilen fidanlar vatandaşlarımızın önemli bir geçim kaynağı olacaktır. Dikilen bu fidanların bakımları iyi bir şekilde yapıldığı takdirde 4 -5 yıl sonra ürün vermeye başlayacaktır." dedi.



Demirci Orman İşletme Müdürü Suat Ataş ise, önümüzdeki günlerde arazi üzerine fidanların hane başı olarak mahalle sakinlerine dağıtımının yapılacağını söyledi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 hektarlık alana fidanları dikti.



Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.