Manisa'da 4,9 ile Sallandı

Merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.



Günlerdir beşik gibi sallanan Manisa'da 4,9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre saat 16.09'da yerin 8 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı. - MANİSA