Manisa Bakan Elvan, "Milliyetçilerin, Ülkücülerin Kafalarının Karıştırılmaya Çalışılıyor" 1-
Bakan Elvan, "Milliyetçilerin, ülkücülerin kafalarının karıştırılmaya çalışılıyor"KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 16 Nisan'daki referandum öncesinde, birileri tarafından özellikle milliyetçilerin, ülkücülerin kafalarının karıştırılmaya çalışıldığını belirtip, "Onlar sadece şu soruyu sorsunlar;
Bakan Elvan, "Milliyetçilerin, ülkücülerin kafalarının karıştırılmaya çalışılıyor"
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, 16 Nisan'daki referandum öncesinde, birileri tarafından özellikle milliyetçilerin, ülkücülerin kafalarının karıştırılmaya çalışıldığını belirtip, "Onlar sadece şu soruyu sorsunlar; PKK, FETÖ, Avrupa neden hayır kampanyası yapıyor? Birlik ve beraberliğimizi bozmalayalım" dedi.
Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı 2'inci Geleneksel Yağlı Güreş Festivali etkinlikleri için Manisa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ilk olarak kahvaltı programına katıldı. Obasya Otel'de düzenlene sabah kahvaltısına AK Partili Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Murat Baybatur, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi katıldı. Kahvaltıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa referandum uyla ilgili açıklama yaptı. Darbe üreten bir sistem olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Vesayetçileri güçlendiren bir sistem var. Sürekli darbelerle, kesintiye uğrayan, çok güçlükle yürüyen sistem tıkanmış durumda. Ülkenin önünü açmamız gerekiyor. Hükümet yürütmeyle, yatırımla, vatandaşın sorunları ile uğraşmalı. Hükümet yasama faaliyetleri ile uğraşmamalı. Hükümet işine odaklansın, yasama faaliyetinde bulunmasın. Dünyada o kadar hızlı bir değişim yaşanıyor ki. Bu değişime ayak uydurmak, hızlı kararlar almak, sorunları zamanında çözmek için hükümete kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik kararname çıkaracaklar. Asli işine hükümet dönmüş olacak. Meclisin asli işi yasama ve denetim yapmak. İşte bu mekanizmayı da güçlendiriyoruz. Milletvekilleri çok daha güçlenecek. Hükümetin yasaya ihtiyacı varsa o yasa için de milletvekillerine gitmek zorunda kalacak. Milletvekilliği çok daha önemli konuma gelecek. Bir çok milletvekili biz mecliste parmağımızı kaldırıyoruz, etkin değiliz şeklinde eleştirileri oluyor. Gerçek anlamda meclisin çalışmasını sağlayabileceğimiz bir ortamı oluşturacağız. Hükümet hesap vermek, yaptığı her iş ve işlemden cumhurbaşkanı ve bakanlar meclise karşı sorumlu olacak. Gerekirse yanlış yaparlarsa yüce divana sevkleri mümkün olacak. Siyasi denetimi de halk yapacak. Artık o sıkıntılı süreçler kurtulacağız. Koalisyon, darbe girişiminden kurtulacağız" diye konuştu.
"MİLLETİMİZ NE DERSE O OLACAK"
Yeni dönemde milletin istediğinin olacağını söyleyen Bakan Elvan, milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağını dile getirdi. Bakan Elvan,"Milletimiz ne derse o olacak. Şunu söylemek istiyorlar. 'Halka güvenmiyoruz. Halk meclisi belirlesin, içinden hükümet çıksın. Ama o hükümeti kontrol eden üzerinde bir vesayet eden bir odak oluşsun' istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Milletin idaresi üzerinde hiçbir vesayet olmamalı. Anayasadaki 18 maddenin her biri demokrasiye güç verecek. Denetimi etkin hale getirecek. Yargıyı hem bağımsız hem tarafsızlık ilkesini sağlayan, yargı yöneticilerinin de milletin temsilcileri tarafından atanmasını sağlayan bir sistem getiriyor. Halktan korkanlar, farklı bir söylem içindeler. Hangi siyasi partiden olursanız olun eğer bu ülkenin demokratikleşme seviyesini yukarıya çıkarmak, kalıcı bir siyasi istikrar istiyorsak, ekonomik istikrar istiyorsak o zaman hep birlikte 'evet' demeliyiz" diye konuştu.
Bakan Elvan, şöyle devam etti:
"Bir tarafta Türkiye yedi düvele karşı mücadele ediyor. Dünyanın dört bir yanında kampanyalar yürütüyor. FETÖ, PKK ve bazı ülkelerini yöneticilerinin dolaylı olarak desteklediklerin tarafından. Diktatörlükten bahsediyorlar utanmadan. Recep Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' diyorlar. Rejimi koruyan kişi Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. 'Şapkamı alırım' dememiştir. Artık Türkiye'nin bu anlayıştan kurtulması gerekiyor. Dünyadaki hızlı değişime ayak uyduracak olan güçlü hükümetlere ihtiyacı var. Farklı partiden, farklı görüşten olabilir. Ama iktidarda olanın güçlü olması gerekiyor. Yen dönemde anayasa değişikliği ile güçlü hükümetler iş başına gelecek. Hepimiz bürokrasiden şikayet ediyoruz. Bu şikayetleri ortadan kaldıracak mekanizmalar oluşturulacak. Yatırım yapmak istiyorsunuz bir, iki, üç yıl uğraşıyorsunuz. Artık bu süreçleri bitireceğiz. Anında çözüm üreten yapıları meydana getireceğiz."
"ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİN KAFASI KARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"
MHP'li kesime seslenen Bakan Elvan, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bakan Elvan, "Birileri tarafından özellikle milliyetçi, ülkücü olan kardeşlerimizin kafaları karıştırılmaya çalışılıyor. Onlar sadece şu soruyu sorsunlar. PKK terör örgütü Avrupa'nın dört bir yanında neden hayır kampanyası yapıyor? Bu soruyu sorsunlar; FETÖ, Avrupa'nın dört bir yanında neden hayır kampanyası yapıyor? Avrupa'nın birçok ülkesi neden hayır kampanyalarına destek veriyor. Bu arkadaşlarımız bu soruyu mutlaka sormalarını istiyorum. Bizim birliğimiz son derece önemli. Biz birliğimiz beraberliğimiz dayanışmamızı devam ettirmeliyiz. Bu vatanı seviyorsak hep birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu. Bakan Elvan kahvaltı programının ardından Ortaköy güreş alanına geçti.