Manavgat Belediyesi'nden 'Kar'ne Şenliği

Manavgat Belediyesi karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 'KAR'ne Şenliği adı altında etkinlik düzenleyerek öğrencileri ödüllendirdi. Akseki'nin dağlık kesimlerinden 25 kamyon kar getirerek Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önüne döktüren ve köpük makineleri ile suni kar yağışı oluşturan Manavgat Belediyesi birçok çocuğu da hayatında ilk kez karla buluşturdu.



Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle Atatürk Kültür Merkezine gelen çocuklar, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine anne-babalar da ortak olunca ilginç olduğu kadar eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Anne-babalar çocuklarıyla birlikte kar topu oynarken müzik eşliğinde eğlendi.



Etkinliğe katılan çocukları yalnız bırakmayarak onlarla kar topu oynayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklar Başkan Sözen ile fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. Etkinliğe katılan çocuklara sucuk-ekmek ve ayran dağıtılarak kar ortamı tamamlanmış oldu.



Etkinlikle çocuklara güzel bir karne hediyesi vermeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Sözen "Şu ana kadar yaşananlar gösteriyor ki çocuklarımız gönüllerince eğleniyor. Bu da etkinliğin amacına ulaştığını gösteriyor. Geleceğimizin güvencesi olan yavrularımızın eğitiminin yanında en güzel şekilde eğlenmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Onların bu ülkenin geleceği olduğunu aklımızdan bir an bile çıkarmıyoruz. Bundan dolayı da en iyi şekilde yetişmeleri için ailelerinin yanı sıra bizler de üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Burada bir çok çocuğumuzun hayatında ilk kez kar gördüğünü söyleyerek teşekkür etmesi bizler için en büyük mutluluk oldu. Onlar için ne yapsak azdır" dedi. - ANTALYA