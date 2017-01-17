Malkoç: BM'ye Kayıtlı Mültecilerin Yarısından Fazlasını Türkiye Barındırıyor (3)

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulunduktan sonra, Terolar Mahallesi'ne geçerek buradaki cemevini ziyaret etti. Denetçi Celile Özlem Tunçak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ve kurum amirlerinin eşlik ettiği Malkoç, cemevi yetkilileri ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların sorunları ve taleplerini de dinleyen Şeref Malkoç, Başkan Erkoç'a gerekenin yapılması için talimat verdi.



STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU



Şeref Malkoç daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle bir akşam yemeğinde buluştu. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da katıldığı yemekte konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, göç ve mültecilerle ilgili rapor hazırladıklarını ve raporun önemli bir aşamaya geldiğini belirterek şöyle devam etti:



"Türkiye 3 milyon Suriyeli misafire hizmet veriyor. Bu hizmeti de konteyner kenti gördükten sonra tekrar müşahede ettik ki, 5 yıldızlı olarak veriyor bunu. 75 bin insan Kahramanmaraş'ın mahalle ve sokaklarında rahat geziyor, geçimini temin ediyor, barınıyor ve çok şükür bir sorun da yok. Suriyeli misafirlerimizin 500 bin öğrencisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın dersliklerinde okutup kitap veriyoruz. Söylerken 500 bin kolay söyleniyor ama bu rakam, fert başına gayri safi milli geliri bizden çok daha yüksek olan ülkelerde, örneğin Finlandiya'da toplam 370 bin civarında ilköğretim öğrencisi var. Ama biz 500 bin misafire bakıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki bu çalışmalarımızı dünyaya en güzel şekilde duyuralım. Bu çalışmalar esnasında eksiğimiz, noksanımız varsa bunları tespit edip daha iyisini yapalım. İşte bütün bunları değerlendireceğimiz bir rapor hazırlayacağız. Ardından Allah nasip ederse bu raporla birlikte 2 Mart 2017'de uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Kamu denetçiği kurumunun dünyadaki temsilcilerini bu sempozyuma davet edeceğiz. 2 gün sürecek ve açılışı da Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı'ndaki Millet Kongre Merkezi'nde yapılacak."



STK temsilcilerini sempozyuma davet eden Şeref Malkoç, "Kahramanmaraş'taki bu misafirlerimizin önemli yükünü sizler çekiyorsunuz. Bunların her ihtiyacına koşuyorsunuz, elinizden gelen yadımları yapıp alakayı gösteriyorsunuz. Bu ayrı memnuniyet verici bir şey. Arzu ettik ki sizin bu konudaki görüşlerinizi ve önerilerinizi de alalım, inşallah raporumuzu yazarken sizin de katkınız olsun, sizin de güzelliğiniz bu rapora yansısın." dedi. Daha sonra STK temsilcileri, Suriyelilerle ilgili önerilerini anlattı.