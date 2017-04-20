Malkara'dan Kısa Kısa
Malkara AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Malkara AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Kutlu Doğum
Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şentürk mesajında şunları söyledi.
"Allah insanoğluna güvenmiş ve yeryüzünü emanet
etmiştir. Ne yazık ki insanlık bu emaneti taşıyamamış, hırsına, kibrine, hükümranlık arzusuna yenilerek yeryüzünde yıkımlar, savaşlar
katliamlar zulümler yapmaktadır. Dinimize göre beş temel dokunulmazlık olan
can, akıl, din, nesil ve mal güvenliği gün geçtikçe ihlal edilerek kargaşanın
istikrarın yok edilmeye çalışıldığı, huzursuzluğun yaşandığı toplumlar
oluşturulmaya çalışılmaktadır. İnsanlar ötekileştirilerek mezhepsel, sınıfsal, ırk ve din
dil ayrımıyla iç ve dış mihraklarca toplumda kutuplaşmalara itilmektedir. Ülkemizin zor günlerden geçtiği iç ve dış düşmanlarımızın
saldırılarına maruz kaldığımız zaman diliminde birbirimize kenetlenmek için
birbirimize güven duymak zorundayız. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığımızın
bu seneki kutlu doğum teması olan "Hz. Peygamber ve Güven" konusunu son
derece anlamlı buluyor ve Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."
-Malkara'da altyapı çalışmaları
Çavuşköy Mahallesi girişinde yaptırılan döner kavşak ve Mahalle içine giren yolun asfaltlanması nedeniyle tören düzenlendi.
Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen törende yaptığı açıklamada, Mahalle girişinde birçok ölümle sonuçlanan kazaların meydana geldiğini belirterek, hem döner kavşak yapımı, hem de yolun genişletilmesinin önemine değindi.
Esen, kara yolları ve Ulaşım Daire Başkanlığının döner kavşağa ikaz ışıkları koyacağını belirterek, bundan sonra kazaların olmaması temennisinde bulundu.