Malkara'dan Kısa Kısa

Malkara AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Kutlu Doğum

Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Şentürk mesajında şunları söyledi.



"Allah insanoğluna güvenmiş ve yeryüzünü emanet

etmiştir. Ne yazık ki insanlık bu emaneti taşıyamamış, hırsına, kibrine, hükümranlık arzusuna yenilerek yeryüzünde yıkımlar, savaşlar

katliamlar zulümler yapmaktadır. Dinimize göre beş temel dokunulmazlık olan

can, akıl, din, nesil ve mal güvenliği gün geçtikçe ihlal edilerek kargaşanın

istikrarın yok edilmeye çalışıldığı, huzursuzluğun yaşandığı toplumlar

oluşturulmaya çalışılmaktadır. İnsanlar ötekileştirilerek mezhepsel, sınıfsal, ırk ve din

dil ayrımıyla iç ve dış mihraklarca toplumda kutuplaşmalara itilmektedir. Ülkemizin zor günlerden geçtiği iç ve dış düşmanlarımızın

saldırılarına maruz kaldığımız zaman diliminde birbirimize kenetlenmek için

birbirimize güven duymak zorundayız. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığımızın

bu seneki kutlu doğum teması olan "Hz. Peygamber ve Güven" konusunu son

derece anlamlı buluyor ve Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."



-Malkara'da altyapı çalışmaları



Çavuşköy Mahallesi girişinde yaptırılan döner kavşak ve Mahalle içine giren yolun asfaltlanması nedeniyle tören düzenlendi.



Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Erdal Esen törende yaptığı açıklamada, Mahalle girişinde birçok ölümle sonuçlanan kazaların meydana geldiğini belirterek, hem döner kavşak yapımı, hem de yolun genişletilmesinin önemine değindi.



Esen, kara yolları ve Ulaşım Daire Başkanlığının döner kavşağa ikaz ışıkları koyacağını belirterek, bundan sonra kazaların olmaması temennisinde bulundu.