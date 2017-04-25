Malkara'da Spor Etkinlikleri
Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Voleybol maçları, yapıldı.
Gençlik
Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Voleybol maçları, yapıldı.
Malkara 14 Kasım Kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvada, Genç Erkekler kategorisinde yapılan maçta, Hüsniye Hanım Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesini 3-0, Genç Kızlar kategorisinde yapılan ilk
maçta Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazi Ömer Bey Lisesini 3-1 yendi.
Turnuva kapsamındaki ikinci maçlarda ise, Genç Erkekler kategorisinde Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Malkara
Anadolu Lisesini 3-0, Genç Kızlar Kategorisinde
ise Malkara Anadolu Lisesi, Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 3-0 almayı bildi.
Turnuvanın hakemliklerini
Özcan Sarıbaş, Enes Danacı, Özlem Nur Kaya ve Batuhan Cambaz yapıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapsamında futbol, satranç, masa tenisi ve kros yarışmaları da
yapılacak.