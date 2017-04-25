Malkara'da Spor Etkinlikleri

Gençlik

Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Voleybol maçları, yapıldı.



Malkara 14 Kasım Kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvada, Genç Erkekler kategorisinde yapılan maçta, Hüsniye Hanım Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesini 3-0, Genç Kızlar kategorisinde yapılan ilk

maçta Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazi Ömer Bey Lisesini 3-1 yendi.



Turnuva kapsamındaki ikinci maçlarda ise, Genç Erkekler kategorisinde Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Malkara

Anadolu Lisesini 3-0, Genç Kızlar Kategorisinde

ise Malkara Anadolu Lisesi, Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 3-0 almayı bildi.



Turnuvanın hakemliklerini

Özcan Sarıbaş, Enes Danacı, Özlem Nur Kaya ve Batuhan Cambaz yapıyor.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

etkinlikleri kapsamında futbol, satranç, masa tenisi ve kros yarışmaları da

yapılacak.