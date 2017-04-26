Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal,



"Bir taraftan da finansal piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi için rekabet halinde olduğumuz ülkelerle, rekabetimizin önünde engel oluşturabilecek varsa bir takım vergiler, onları da kaldırmaktan kaçınmayacağız"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven Usta / İstanbul DHA



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"na katıldı.



Bakan Ağbal çalıştayın ardından gazeteciler gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ağbal, "Finansal piyasalara yeni enstrümanların kazanılmasını öngören düzenlemeler var. Finansal işlemlerin yapılmasında vergilerin kaldırılması ya da indirilmesine yönelik öneriler var. Mayıs'ın 10-11'i gibi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda önerilerin üzerinden geçeceğiz" dedi.



Ağbal, "Vergiler veya diğer kamusal maliyetlerin azaltılması konusunda da tabiki mali disipline dikkat edeceğiz. Ama bir taraftan da finansal piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi için rekabet halinde olduğumuz ülkelerle, rekabetimizin önünde engel oluşturabilecek varsa bir takım vergiler, onları da kaldırmaktan kaçınmayacağız" diye konuştu.