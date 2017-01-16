Maliye Bakanı Ağbal, 2016 Bütçe Rakamlarını Açıkladı: (1)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.



Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Aralıkta bütçe gelirlerinin 45,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 73 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 71,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 39,6 milyar lira olduğunu kaydeden Ağbal, bu kapsamda aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu bildirdi.



Bakan Ağbal, 2016 yılının tamamına ilişkin rakamlara bakıldığında da bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Söz konusu dönemde, faiz hariç giderlerin 533,4 milyar lira, faiz giderlerinin 50,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 458,7 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olduğunu aktardı.



Bakan Ağbal, "Bu gerçekleşmelere göre bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise hedefe göre 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde birçok olumsuz gelişme oldu ama uyguladığımız bütçe politikası neticesinde başlangıçta söylediğimiz bütçe açığı hedefine ulaşmış oldu, hatta bunun bir miktar altında kaldık. Yıl içerisinde 'Türkiye'de bütçe açığı şu noktalara gidecek' yönündeki bütün spekülasyonları tamamen ortadan kaldıracak, çok net şekilde bütçedeki disiplin duruşumuzu ortaya koyan bir sonucu da elde etmiş olduk." diye konuştu.



Bu çerçevede 2016 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildiren Ağbal, "Böylece, son 6 yıldır bütçe açığımızın milli gelire oranını sürekli bir şekilde yüzde 1'ler seviyesinde tutmayı başardık. Merkezi yönetim bütçesindeki iyileşme genel devlet açığını da aşağıya çekecektir. Bu sonuçlar, ülke olarak yaşadığımız zorlayıcı tüm iç ve dış koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermediğimizi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)