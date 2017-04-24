Malezyalı Yardım Gönüllüleri Londra'da Sorgulandı

KUALA Suriye'ye gidecek yardım konvoyuna katılmak üzere Malezya'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden 20 Malezyalı yardım gönüllüsü, Heathrow Havalimanı'nda 7 saat sorgulandı.



Malezya Müslüman Gençlik Hareketi'ne (ABIM) bağlı Küresel Barış Misyonu'ndan Ahmed Fehmi bin Muhammed Şamsuddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye gönderilecek ambulanslar için Kuala Lumpur'dan Londra'ya giden 20 kişilik Malezyalı gönüllü ekibinin, Heathrow Havalimanı'nda İngiliz özel güvenlik ve göçmen bürosu yetkililerince 7 saat sorgulandıklarını söyledi.



Suriye İçin Malezya Yaşam Hattı, Malezya Müslüman Gönüllüler, Suriye Tıp Gönüllüleri, Küresel Barış Misyonu, İnsanlık Kahramanları gibi sivil toplum kuruluşlarına mensup Malezyalı gönüllülerin, İngiliz yetkililere yardımı belgelediklerini belirten Şamsuddin, gönüllülerin 7 saatlik soruşturmanın ardından serbest bırakıldıklarını kaydetti.



Suriye için Birlik Ambulans Konvoyu adıyla İngiltere'den yola çıkarılacak 85 ambulansın, Avrupa kıtasını geçerek Suriye'ye ulaştırılması hedefleniyor. Malezya'nın 7 ambulansla katkıda bulunduğu konvoyda çeşitli ülkelerden 130 yardım gönüllüsü yer alıyor.