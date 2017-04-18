Malatya ve Çevresi İçin Sağanak Uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu yağışı uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesinin beklendiği belirtildi.



Yağışın Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya, Maden, Sivrice ve Palu ilçelerinde yer yer kuvvetli geçmesinin, bölge genelinde ayrıca yer yer lokal dolu yağışı beklendiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesinin öngörüldüğü bildirildi.