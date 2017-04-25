Malatya'daki Fetö/pdy Operasyonunda 6 Tutuklama

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında örgütün adliye ve sohbet imamlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce gözaltına alınan, aralarında terör örgütünün sözde adliye ve sohbet imamlarının da bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock'u kullanan eski bir Komiserin de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. - MALATYA