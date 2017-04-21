Malatya'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Tüydün idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kutangölü mevkisinde, Adem Durmaz'ın kullandığı 20 K 5666 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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