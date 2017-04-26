Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Zeynal Birişik yönetimindeki 27 CE 840 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 CVC 69 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Kucaova Kalecik Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Zeynep (28) ile Evin Çiftçi (6) yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.