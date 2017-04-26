Malatya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Malatya-Gölbaşı Karayolu Doğanşehir ilçesi sınırlarında yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi Kalecik mevkiinde Zeynal Birişik yönetimindeki 27 CE 840 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürüsü öğrenilemeyen 01 CVM 79 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken araç içerisine sıkışan 2 yaralı Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeci Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yaralılar 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA