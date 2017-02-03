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Malatya'da "Lojistik Merkezi Çalıştayı"
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Malatya'da "Lojistik Merkezi Çalıştayı"

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya'da "Lojistik Merkezi Çalıştayı" düzenlenecek.

Malatya'da

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya'da "Lojistik Merkezi Çalıştayı" düzenlenecek.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin geçiş güzergahında bulunan coğrafi konumu ile değerlendirildiğinde lojistik bakımdan önemli bir lokasyonda bulunduğu kaydedildi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın konuyla ilgili görüşlerine yer verilen açıklamada işletmeler tarafından piyasaya sunulan ürünlerin hedef pazarlara hızlı ulaşımının işletmelere ciddi bir rekabet üstünlüğü sağladığını belirtti.

Burada önemli olan ürünün piyasaya hızlı bir şekilde sunulmasının yanında lojistik maliyetleri de aşağıya çekebilmek olduğunu aktaran Vali Toprak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda lojistik merkezler firmalara ürünlerinin hızlı ve nispeten uygun maliyetlerle pazara sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İlimizin de bu noktadaki potansiyelini ve fırsatlarını değerlendirmek üzere kurulabilecek bir lojistik merkezin fizibilitesinin hazırlığını kalkınma ajansımız yürütüyor.

Bu çalışma kapsamında düzenlenecek ortak akıl konferansı da ilgili tüm paydaşların görüşlerinin alınacağı bir toplantı olacak."

Çalıştay, kentte yarın başlayacak.

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