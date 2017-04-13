Malatya'da Belediye Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerde trafik yön bilgilendirme levhalarıyla ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Malatya merkezin yanı sıra kırsal Mahallelerde de trafik işaretleme çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arapgir, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir ve Kale ile Kuluncak ilçelerinde trafik yön bilgilendirme levhalama çalışmalarının tamamlandı.



Önümüzdeki günlerde Darende ilçesinde de levhalama çalışmalarına başlanacağı, ayrıca yıl sonuna kadar Hekimhan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de levhalama çalışması yapılarak tüm ilçelerde yön bilgilendirme levhalama işinin bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.