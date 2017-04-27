Makedonya Meclisinde Gerginlik

Makedonya'da meclis başkanının seçimi konusunda gerginlik yaşanıyor.



Meclisteki oturumda, çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiler, meclis başkanı seçimine geçilmesi talebiyle ayağa kalktı. Ayağa kalkan milletvekilleri "Oy verin", "Sonunuz cezaevi" sloganları attı.



Meclis başkanı seçimini engellemek isteyen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) milletvekillerine tepki gösteren taraf, VMRO-DPMNE milletvekillerinin salonu terk etmesini, onlar olmadan da çoğunluğu ellerinde bulundurduklarını söyledi.



Bunun yasalara aykırı olduğunu savunan VMRO-DPMNE milletvekilleri ise ayağa kalkarak Makedonya milli marşını söylemeye başladı. Bunun üzerine BESA Hareketi'nden Zekeriya İbrahimi de Meclis kürsüsüne gelerek Arnavutluk milli marşını söyledi.



Gerginliğin ardından oturumun yarına ertelendiği açıklandı.



Oturumun ertelenmesine rağmen başkanı seçmek için yeterli çoğunluğa sahip partilerin milletvekilleri, başka bir salonda Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçti.



Meclis önünde gösteriler başladı



Caferi'nin yeni meclis başkanı seçildiğinin açıklanmasıyla VMRO-DPMNE yanlıları Meclis önünde toplanarak protestoya başladı.



Caferi, protestocuların toplanması üzerine İçişleri Bakanlığının Meclisi korumaktan sorumlu olduğunu belirterek, suç işleyen herkesin kanun karşısında bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.



Başkan seçilmesinin Meclis çoğunluğunun iradesi olduğunu kaydeden Caferi, "Hiç kimse meclis çoğunluğunun iradesini engelleyemez." ifadelerini kullandı.



Bu arada, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesi sırasında Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev yaralandı.



Meclisin giriş ve çıkışları kapatılırken, olay yerine özel polis birlikleri sevk edildi.



Meclis önündeki gösteriler sürüyor.