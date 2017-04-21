Makam Telefonları Bağlanamayınca Küçük Yöneticiler 'Cep'ten Görüştü

Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi vali ile belediye başkanının koltuğuna geçen öğrenciler makam telefonları bağlanamayınca cep telefonundan görüştüler.



Amasya Valisi Salih Işık'ın koltuğuna geçen Plevne Ortaokulu öğrencisi Ömercan Uluçay, okulunun bulunduğu sokaktan araçların daha yavaş geçmeleri için kasis yapılmasını isteyip belediye başkanını arattı. Valilikten gelen görüşme talebinin Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e bildirilmesi sonrası telefona o sırada başkan koltuğuna geçen Ziyapaşa Ortaokulu öğrencisi Zeynep Parlak baktı. Telefonun bağlanamaması üzerine devreye giren Başkan Özdemir, Vali Işık'ı cep telefonundan arayıp telefonunu küçük başkana iletti. Küçük yöneticilerin birbirleriyle görüşmesi üzerine kasis yapılması talebi belediye görevlilerine iletildi.



Konuşmalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olduğuna dikkat çeken Işık ile Özdemir, konukları olan öğrencilerle öğretmenlerine hediyeler verdiler. - AMASYA