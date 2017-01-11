Karda Mahsur Kalınca, Hayvanlarından Birini Kesip Yiyerek Hayatta Kaldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz Cuma gününden beri ağılda 500 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan İsmail Gökçe, bugün itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gökçe'nin karnını doyurmak için hayvanlardan birini kesip yediği belirtildi.

AĞILIN ÇATISI ÇÖKTÜ



Bandırma İlçesi Doğruca Mahallesi'nde yaşayan İsmail Gökçe, Cuma günü 500 küçükbaş küçükbaş hayvanına yem vermek için mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki ağıla gitti. Ancak Gökçe, kar yağışı nedeniyle ağılda mahsur kaldı. Gökçe içerdeyken ağılın çatısının bir bölümü çöktü. Mahalle halkı, yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar dolayısıyla İsmail Gökçe'ye ulaşamadı.

YAKINLARININ İHBARIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Yakınlarının pazar günü yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi ve itfaiye ekipleri, dozerlerin yardımı ile bugün İsmail Gökçe'ye ulaştı.

HAYVANLARINDAN BİRİNİ KESEREK KARNINI DOYURDU

Mahalleye getirilerek kontrtolden geçirilen, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İsmail Gökçe'nin, hayvanlarından birini kesip pişirerek karnını doyurduğu ifade edildi.