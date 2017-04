Mahkeme Başkanından Sanık Yiğit'e Uyarı

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden cumhurbaşkanına suikast girişimi davasının 2. duruşmasının ilk günü, tanıklar dinlenmeye başlandı. Tanıkların ifadelerinin zapta geçirilmesi sırasında sanıklardan İsmail Yiğit'in izinsiz sürekli söz alması üzerine mahkeme başkanı, Yiğit'i duruşmalardan tamamen men edilebileceği konusunda uyardı.



Mahkeme başkanı tanıkların ifadesi öncesi şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ailesine şikayetçi olup olmadıklarını sordu. Baba Nihat Eker, "Şükrü Seymen doğruları söyledi. 'Ben darbe yaptım' dedi. Bu benim için yeterli. Önde olan üç kişi benim oğlumu vurdu. Araçta 27 kurşun izi var. Ancak hepsi bir el ateş edip kaçtıklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Vuranın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu sanıkların tamamından şikayetçiyim" dedi.



Şehit polisin annesi Güzel Eker de, "Onurluysanız erkek gibi söyleyeceksiniz. Benim oğlumun günahı neydi" diyerek gözyaşı döktü.



Tanık Marmaris Özel Ahu Hastanesi Acil Hekimi İsmet Enginsu, "Ben Ahu Hastanesi'nde acil pratisyen hekim olarak görev yapıyorum. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece hastanede nöbetçi değildim. Şehit Nedip Cengiz Eker'in hastaneye getirildiğinde yoktum. Sabah 08.30 gibi göreve başladık. Şehit polisin adli muayenesine katıldım. Yaptığım incelemede, Nedip Cengiz Eker'in sol göğüs üstünde yarası vardı. Kenarları düzgün taze yara idi. 4-5 santim genişliğindeydi. Sırtında hiçbir şey yoktu. Bu nedenle kesici veya delici bir alet ile yapıldığı düşüncesindeyim. Bu nedenle silahlı yaralamadan daha çok delici veya kesici bir alet ile olduğunu öngördüm. Adli Tıp'a gideceği için yaranın içine bakmadım. Röntgen çekmedim" dedi.



Duruşma savcısının İsmet Enginsu'ya, adli muayene öncesi Nedip Cengiz Eker'in ön raporunu okuyup okuyamadığı sorusuna Enginsu, "Dosyaya baktım ama hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Savcının yaranın etrafında vurulma halkası görüp görmediği şeklindeki soruya ise "Hayır görmedim" diye cevap verdi.



İsmail Yiğit'e uyarı



Mahkemede tanıkların ifadelerinin zapta geçirilmesi sırasında sanıklardan İsmail Yiğit'in izinsiz sürekli söz alması üzerine mahkeme başkanı, Yiğit'e beyanlara müdahale ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması açılması, duruşmalardan tamamen men edileceği konusunda uyardı.



Mahkemede SEGBİS sistemi ile ifade veren Kurmay Yarbay Bahattin Akgün'ün ifadesi alınırken duruşmaya öğle arası verildi. - MUĞLA